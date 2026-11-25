Терапевт Ольга Титаренко объяснила, какие болезни выдают внезапные синяки на теле. По словам врача, в такой ситуации есть риск проблем со свёртываемостью крови.
Частые синяки без видимых причин могут указывать на нарушения свертываемости крови, предупредила врач-терапевт Ольга Титаренко в беседе с изданием "Газета.Ru".
Возможные причины:
- Лекарства: некоторые препараты усиливают кровоточивость, а кортикостероиды истончают кожу.
- Нехватка витаминов С и К (принимать их наугад без анализов не стоит).
- Заболевания: сбои в работе тромбоцитов и печени, реже – васкулит, аутоиммунные патологии и нарушения работы костного мозга.
Когда обращаться за помощью:
- Планово к терапевту: синяки быстро множатся, возникают на животе, спине, груди или лице, либо появляются петехии (мелкие красные или фиолетовые точки, не бледнеющие при нажатии).
- Без промедления: синяки сочетаются с носовыми кровотечениями, кровоточивостью десен, обильными менструациями, долго не заживающими порезами, слабостью, бледностью, температурой или увеличением лимфоузлов.
- Экстренно: мелкоточечная сыпь быстро распространяется на фоне высокой температуры.
Что делать до визита к врачу:
Фотографируйте новые синяки и фиксируйте даты их появления – это поможет терапевту, который назначит общий анализ крови и проверку свертываемости. Главное: не отменяйте назначенные препараты (особенно разжижающие кровь) самостоятельно, но обязательно сообщите о проблеме лечащему специалисту.