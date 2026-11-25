Обстановка на кузбасских дорогах прямо сейчас – полный кошмар. Автомобилистов призывают отказаться от опасных манёвров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Жаловаться на заваленные снегом городские улицы кузбассовцы могут в единую диспетчерскую службу, на дворы – в управляющую компанию, а на дороги межмуниципального и регионального значения – в Дирекцию автодорог по номеру 8 (3842) 36-81-83.

ГИБДД Кузбасса показывает, во что превратились кузбасские улицы, которые ещё вчера были сухими. Водителей призывают к осторожности.