Дорожники бросились устранять последствия обильных снегопадов, которые идут по всему Кузбассу. ГИБДД призывает к осторожности.
По всей Кемеровской области наблюдаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура колеблется от −4 °C до +2 °C, местами возникает порывистый ветер. В одних районах – слабый умеренный снег, в других – сильный снегопад и шуга, сообщает утром в среду областное министерство жилищного комплекса и дорожного хозяйства.
– Такие перепады температуры и осадки способствуют образованию гололёда и ухудшению сцепления на дорожном покрытии, – сказали в министерстве.
Дорожные службы работают в усиленном режиме. Улицы чистят 136 единиц спецтехники.
Обстановка на кузбасских дорогах прямо сейчас – полный кошмар. Автомобилистов призывают отказаться от опасных манёвров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Жаловаться на заваленные снегом городские улицы кузбассовцы могут в единую диспетчерскую службу, на дворы – в управляющую компанию, а на дороги межмуниципального и регионального значения – в Дирекцию автодорог по номеру 8 (3842) 36-81-83.
ГИБДД Кузбасса показывает, во что превратились кузбасские улицы, которые ещё вчера были сухими. Водителей призывают к осторожности.