Программа "Пушкинская карта" продолжит работать в 2027 году без изменения базовых правил, а отдельные предложения банков не повлияют на общие условия. Об этом сообщил ВТБ, выступающий банком-оператором проекта.

В 2026 году держатели выпустили свыше 8 млн карт и направили более 9 млрд рублей на культурные мероприятия по всей стране. Участниками остаются граждане РФ от 14 до 22 лет включительно. Оформить карту можно через портал "Госуслуги" и в приложениях банков-участников. Базовая механика программы действует в прежнем объеме.