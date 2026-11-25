В Челябинске на популярном сайте объявлений выставили на продажу частный шестиместный самолёт за 58 миллионов рублей.

Речь идёт о модели Piper PA-46-350P. По словам продавца, самолёт находится в исправном техническом состоянии и полностью обслужен. В мае 2026 года ему провели капитальный ремонт воздушного винта, а в июле – плановое техническое обслуживание. Двигатель установили в 2018 году, с тех пор он наработал около 1,3 тыс. часов.

Борт оснащён авионикой Garmin, автопилотом, метеорадаром и спутниковой системой связи. В числе дополнительных особенностей – герметичная кабина, светодиодное освещение и модернизированная тормозная система.

Согласно объявлению, самолёт способен развивать крейсерскую скорость до 380 км/ч. Для взлёта с полной загрузкой ему требуется взлётная полоса длиной около 600 метров. Воздушное судно зарегистрировано в России и имеет действующий сертификат лётной годности. Покупателю обещают передать историю обслуживания и техническую документацию.

Как уточняет Kursdela.biz, Piper PA-46 выпускает американская компания Piper Aircraft с 1983 года. Самолёты этой серии используют в частной авиации и для пассажирских перевозок на местных маршрутах.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кузбассе за 73 млн рублей продают шикарный дом с СПА-зоной и винным погребом.