Токсиколог из Кузбасса Константин Сиворонов забил тревогу в своих социальных сетях: в регионе набирает обороты новый опасный тренд среди подростков. По словам врача, школьники массово принимают обычные таблетки от укачивания, чтобы испытать галлюцинации и изменённое состояние сознания. Сиворонов предупредил: безобидное на первый взгляд лекарство при передозировке превращается в яд, а его сочетание с энергетиками или успокоительными каплями может стать смертельным.

Действующее вещество таких препаратов – дименгидринат. При превышении дозы он вызывает сильное возбуждение, спутанность сознания, бред и галлюцинации. Подростки начинают шататься, путаться в словах и видеть то, чего нет.

– В тяжёлых случаях возможны судороги, нарушение сердечного ритма, угнетение дыхания и потеря сознания., – отметил Сиворонов К. Н.

Особую опасность представляют сочетания. Кофеин из энергетиков многократно усиливает нагрузку на сердце, вызывая тахикардию и панические атаки. В то же время некоторые успокоительные капли, которые в быту называют "сердечными", могут многократно усилить сонливость и полностью остановить дыхание.

Токсиколог призвал родителей быть бдительными. Если вы заподозрили, что ребёнок принял таблетки от укачивания ради эксперимента, – немедленно вызывайте скорую помощь по номеру 112, даже если он пока чувствует себя нормально. До приезда врачей оставайтесь рядом, следите за дыханием, не пытайтесь вызвать рвоту и не давайте пить. Обязательно сохраните упаковку от препарата – это поможет врачам спасти жизнь.