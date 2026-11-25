В Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтёров в Ленинске-Кузнецком срочно доставили на вертолёте Ми-8 34-летнего сибиряка из Тувы, рассказал в среду министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

– На мужчину упала плита, в результате он получил серьёзные травмы позвоночника – компрессионный перелом трёх позвонков и оскольчатый перелом поперечных отростков, – сказал министр.

Операции не потребовалось, в нейрохирургическом отделении сибиряка пока лечат консервативно: он соблюдает постельный режим и носит корсет. А потом начнётся вертикализация, чтобы поставить пациента на ноги. Ему пропишут лечебную физкультуру и физиотерапию.

Напомним, из Тувы на вертолёте доставили в Кузбасс также мальчика – тот перенёс клиническую смерть из-за страшной аритмии.