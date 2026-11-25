Инцидент произошёл в сентябре 2025 года возле одного из домов на улице Южноуральской в Челябинске. По материалам дела, 16-летний подросток подошёл к своему сверстнику и выстрелил ему в левый глаз из пускового устройства "ПУ-3 "Сигнал охотника"".

Пострадавший получил тяжёлую травму, которая привела к нарушению зрительных функций. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

10 сентября Тракторозаводский районный суд признал несовершеннолетнего виновным в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему назначили четыре года лишения свободы условно, пишет Kursdela.biz.

Прокуратура сочла такое наказание слишком мягким и обжаловала приговор. Областной суд согласился с доводами надзорного ведомства, отменил условное осуждение и постановил отправить подростка в воспитательную колонию на четыре года.

Свою вину мальчик не признал. При этом он подтвердил, что запускал сигнальную ракету в глаз сверстнику, но утверждал, что не знал о том, что устройство было заряжено и взведено.

Напомним, ранее в Кемерове вынесли приговор по громкому делу о стрельбе около стриптиз-бара Dolls.