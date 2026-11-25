В кузбасской столице потребовалась экстренная помощь 10-летнему мальчику, которого доставляли по воздуху из Тувы, рассказал в среду министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.

Юному пациенту нужно было в Кузбасский кардиоцентр, чтобы помощь оказали врачи Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. На вертолёте Ми-8 ребёнка доставили в кемеровский аэропорт, а оттуда бригада Кузбасского центра медицины катастроф привезла парня в кардиоцентр. Ситуация осложнялась клинической смертью.

– Ещё до прилёта в Кемерово на фоне тяжёлых нарушений ритма сердца, мальчик перенёс клиническую смерть. В НИИ КПССЗ ему успешно провели имплантацию кардиовертера-дефибриллятора, – сказал Тарасов.

Операция прошла хорошо. Мальчика сейчас лечат в отделении анестезиологии-реанимации.