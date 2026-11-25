В Кемерове суд оштрафовал ООО "Кемеровская птицефабрика" на 200 тысяч рублей за нарушения промышленной безопасности. Нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки Ростехнадзора на сети газопотребления предприятия.

Инспекторы обнаружили целый ряд серьёзных проблем. Как сообщает Кемеровский районный суд, на предприятии полностью отсутствовала проектная документация на газопроводы и оборудование. Не проводилась обязательная экспертиза безопасности для труб и зданий (птичников, склада, гаража), построенных ещё в 1970–2012 годах. Также не велось техническое обслуживание сетей, а ответственные за безопасность сотрудники не были назначены и аттестованы. Даже генеральный директор не прошёл проверку знаний в области промышленной безопасности.

– Указанные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, которые могут оказаться в районе опасного производственного объекта, – отметили в Кемеровском районном суде.

В частности, нарушения целостности кирпичной кладки на фундаментах зданий могут привести к их обрушению и травмированию работников.

За выявленные нарушения, предусмотренные статьёй 9 Федерального закона № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", суд назначил компании штраф в размере 200 тысяч рублей.

Постановление суда может быть обжаловано.