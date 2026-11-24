После того, как игрок "Зенита" Максим Глушенков оказался вне заявки сборной России, его партнер по национальной команде Данил Круговой отметил в интервью, что Максим недорабатывал в матче с Нигерией и после игры у него возникли претензии к его самоотдаче.

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев прокомментировал ситуацию в разговоре с "КП-Петербург".

– Я не буду говорить, как это было на самом деле в раздевалке. Я знаю, что случилось, но всё это останется там. По поводу вызова в сборную – пусть решает тренерский штаб с игроком. У тренера есть своё решение, и он должен его защитить. Для меня (сказанное в интервью Круговым. – Прим. ред.) – это неправильно. Если у тебя есть коллектив, ты должен всё оставлять в коллективе, – заявил защитник.

Также Дивеев рассказал, что в "Зените" на тренировках претензий к игрокам не возникает.