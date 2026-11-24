В Кемерове за девять месяцев 2026 года родилось больше детей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса и Координационного совета по вопросам семьи, женщин, детей и демографического развития города.

На встрече, которую 24 ноября посетил журналист VSE42.RU, обсудили реализацию проекта "Сохраним жизнь". Он направлен на поддержку беременных студенток, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и помощь молодым семьям.

О демографической ситуации в городе рассказал главный врач Клинического консультативно-диагностического центра имени И. А. Колпинского, доктор медицинских наук, профессор Глеб Колпинский.

По его словам, за девять месяцев этого года в Кемерове родились 757 детей. За аналогичный период 2025 года на свет появились 737 малышей.

– Впервые по сравнению с 2025 годом у нас положительный демографический показатель. За девять месяцев этого года родилось 757 детей. За аналогичный период прошлого – 737. Прирост составил 3 процента <...> Очень важно, что снижается смертность. На 11 процентов у нас снизилась смертность в трудоспособном возрасте. Хотя в целом демографические показатели остаются непростыми, – отметил Колпинский.

Напомним, ранее стало известно, что в Кузбассе катастрофически упала рождаемость. Редакция VSE42.RU собщала о том, что в Кемерове выделили миллионы на поддержку беременных студенток.