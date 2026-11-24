В Майкопе родственники начали судебное разбирательство за право опекунства над тяжелобольной женщиной.

В 2022 году после осложнений во время родов она оказалась прикована к инвалидному креслу. Её супруг завёл блог, который собрал около полумиллиона подписчиков. Он рассказывал о жизни с женой, публиковал материалы об уходе за ней и организовывал сборы на реабилитацию. Также семья приобрела дом, пишет "КП"-Кубань".

Однако теперь, по словам матери женщины, ситуация изменилась. Она заявила, что зять вступил в новые отношения, привёз супругу к ней и перестал обеспечивать необходимое лечение. Кроме того, она утверждает, что женщине ограничили возможность общаться с малолетней дочерью.

Сейчас близкие направили документы в суд, чтобы признать пострадавшую недееспособной и оформить опекунство. Также родственники намерены добиться развода.

Сам блогер в разговоре с "КП"-Кубань" не стал подробно комментировать ситуацию. Он лишь отметил, что хочет продолжить лечение жены.