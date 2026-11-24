Сегодня, 24 ноября, в Кемерове состоялось заседание Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса и Координационного совета по вопросам семьи, женщин, детей и демографического развития города. В числе прочего участники обсудили финансовую поддержку беременных студенток, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Помощь молодым мамам предоставляют в рамках проекта "Сохраним жизнь", который реализуется в Кемерове с 2024 года. О финансировании проекта рассказала заместитель председателя Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Ирина Федорова.

– Единоразовую помощь выплачивает администрация города <…> также каждый месяц молодой маме выплачивает ежемесячную помощь коллегия адвокатов "Регионсервис". В целом по проекту администрация города направила 2,6 млн рублей, а "Регионсервис" – 2,2 млн рублей финансовой помощи молодым семьям, – отметила спикер.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кемерове десятки студенток родили малышей в сложной ситуации.