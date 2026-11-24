Сегодня, 24 ноября, на едкий воздух в Кемерове обратила внимание постоянная читательница редакции VSE42.RU. По ее словам, вечером, в районе 18:30, когда она возвращалась с работы домой, в центре города стоял густой смог с резким неприятным запахом.

– В центре опять стоит смог вонючий. Я тут 23 минуты хожу, и такое ощущение, как будто я все эти 23 минуты вдыхаю новые раковые клетки, – рассказала кемеровчанка.

Она также прислала в редакцию фото.

– На улице темно и дождь сильный, поэтому плохо видно, но тут прям туман стоит и воняет, – поделилась горожанка.

При этом, по данным Кемеровского гидрометцентра, 23 ноября и утром 24 ноября уровень загрязнения атмосферного воздуха во всех районах города оценивался как низкий.

Напомним, ранее в Кузбассе неоднократно продлевали режим НМУ. Кемеровчане массово жаловались на едкий воздух и запах гари. Власти объяснили, почему жители областного центра обречены задыхаться в дыму.