В ходе мониторинга интернета полицейские обнаружили в соцсетях публикацию о драке, произошедшей на пересечении улицы Кутузова и проспекта Металлургов в Новокузнецке. При этом в полицию сообщений об инциденте не поступало.

Правоохранители провели проверку и установили одного из участников конфликта. Им оказался 20-летний новокузнечанин.

– В ходе разбирательства он пояснил, что в баре сделал замечание одному из посетителей, после чего между ними произошла словесная перепалка, переросшая в драку, – сообщает полиция Кузбасса.

На кузбассовца составили протокол о мелком хулиганстве. Ему назначили штраф в размере 500 рублей. Второго участника драки полицейские пока устанавливают.

Напомним, ранее в другом кузбасском баре девушке сломали лицо ногой. Также у бара в Кемерове произошла драка – позже полиция раскрыла подробности.