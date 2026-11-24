Няня может работать полный день, приходить на несколько часов или только забирать ребенка из школы. Поэтому перед поиском нужно определить график, круг обязанностей и необходимые навыки. Эти условия лучше обозначить заранее, чтобы сравнивать кандидатов по требованиям семьи.

Чем отличаются няня, бебиситтер и гувернантка

Няня на полный день занимается уходом: кормит, гуляет, играет, укладывает спать. Бебиситтера приглашают на несколько часов. Няня на сопровождение забирает из сада/школы и возит на занятия. Гувернантка дополнительно помогает с учёбой. Важно помнить, что опыт со школьниками не означает умение работать с младенцами.

Как проверить опыт и отзывы

Смотрите возраст детей, длительность сотрудничества и конкретные обязанности. Читайте отзывы целиком, а не только среднюю оценку.

– Несколько отзывов с оценкой ниже пяти сами по себе не говорят о проблеме: у каждой семьи свои ожидания. Важнее прочитать, что именно отмечают родители, и обратить внимание на реакцию специалиста на обратную связь, – объясняет директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.

Дополнительно можно запросить "Отчёт об исполнителе" (проверка паспорта, розыска, судов). Он не гарантирует профессионализм и безопасность – используйте вместе с рекомендациями и собеседованием.

Что спросить у няни

С детьми какого возраста работали? Как организовывали сон, питание, прогулки?

Почему закончилось сотрудничество с предыдущими семьями?

Что входило в обязанности? Заранее договоритесь о еде, продуктах, прогулках.

Гаврилова вспоминает случай, когда холодильник оказался пустым, хотя родители говорили, что питание готово.

– Для родителей это вроде бы обычная бытовая ситуация, а у меня уже возникает вопрос: что именно купить и можно ли это ребенку, – рассказывает специалист.

Как действуете в сложных ситуациях (ребёнок расстроен, плохо себя чувствует)? Проходили ли курсы первой помощи?

Какие правила в вашей семье: гаджеты, воспитание, режим, особенности ребёнка?

Зачем пробная встреча

Организуйте встречу на несколько часов. Посмотрите, как няня устанавливает контакт, замечает усталость или опасность, реагирует на отказ. Обратите внимание и на её вопросы о характере и привычках ребёнка. Это покажет, подходит ли кандидат.