По опросу Авито Услуг 8 из 10 россиян ставят цели ЗОЖ на 2027 год, 36% готовы обратиться к нутрициологу. Чаще всего хотят скорректировать вес, наладить рацион и изменить пищевые привычки.

– Перед поиском нутрициолога стоит сформулировать, какая помощь вам нужна. Если хотите разобрать привычный рацион, вам может подойти разовая консультация. Если планируете постепенно менять пищевые привычки, посмотрите, предлагает ли специалист сопровождение. Уточните, что входит в стоимость, как часто вы будете встречаться и можно ли задавать вопросы между консультациями, – комментирует Игорь Санников, руководитель бизнес-направлений "Красота" и "Здоровье" на Авито Услугах.

Перед записью спросите, где учился специалист и работал ли с похожими запросами. Хороший знак – если сначала интересуется вашим образом жизни.

– Хороший знак, если специалист сначала спрашивает вас о привычках и образе жизни, а только потом предлагает обсудить, что стоит изменить в питании. Попросите объяснить, почему он дает именно такой совет и на каких данных он основан. Важно и то, насколько рекомендация вам по силам. Если в будни у вас есть полчаса на приготовление ужина, это стоит учесть, когда вы обсуждаете меню, – отметила нутрициолог Наталия Кудинова.

Остерегайтесь обещаний вылечить болезни питанием или гарантировать результат к дате. В профиле смотрите отзывы о сопровождении и ответы на критику, а также отметки "Надёжный исполнитель" и "Документы проверены".

На консультации расскажите о привычном рационе, графике, здоровье и целях.

– После первой консультации человеку должно быть понятно, что он может сделать уже завтра. Если основная сложность в том, что в рабочие дни вы регулярно пропускаете обед, с этого и стоит начать. Обсудите, сколько времени у вас есть на перерыв, где вы обычно едите и какой вариант впишется в ваш день, – подчеркнула Наталия Кудинова.

Польза сопровождения видна, когда вы начинаете справляться сами.