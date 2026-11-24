Сегодня, 24 ноября, в Кемерове состоялось заседание Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса и Координационного совета по вопросам семьи, женщин, детей и демографического развития города. Мероприятие посетил журналист VSE42.RU.

На встрече обсуждались итоги проекта "Сохраним жизнь", который помогает беременным студенткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Проект реализуется с 2024 года. За это время за поддержкой обратились 54 студентки. Из них 37 участниц отобрали для дальнейшего сопровождения.

– За два года обратилось 54 студентки. По различным причинам, не связанным с прерыванием беременности, отобрали 37 студенток, находящихся в трудной жизненной ситуации, – рассказала заместитель председателя Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, кандидат экономических наук Ирина Федорова.

За время реализации проекта родилось 29 детей. Ещё восемь женщин в данный момент ожидают рождения малышей. Кроме того, 14 студенток создали семьи.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, какие редкие и популярные имена давали родители своим детям в Кузбассе.