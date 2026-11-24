В Екатеринбурге пожаловались на молодого учителя географии, который преподает в школе № 85 и в свободное время снимает короткие юмористические видео о рабочих буднях.

Многие из них быстро набрали популярность и собрали сотни тысяч просмотров, а некоторые – больше миллиона. Среди них оказался и ролик, в котором учитель под песню Сергея Лазарева закрывает окно. В подписи к видео говорится, что педагогу предстоит рассказать ученикам о количестве субъектов России. Возможно, именно эта публикация вызвала недовольство одного из подписчиков.

Как рассказал "КП-Екатеринбург" сам преподаватель, на него написали заявление по статье 280.1 УК РФ – о публичных призывах к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности страны. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Сейчас педагог продолжает работать в школе. Он уже написал объяснительную и настаивает, что обвинения в его адрес ложные.

Журналисты "КП-Екатеринбург" обратились за комментарием в Департамент образования администрации Екатеринбурга. Там пообещали уточнить информацию.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как учитель из Кузбасса покорил Москву и весь мир.