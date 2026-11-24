В Тяжине полицейские предотвратили хищение 3,2 миллиона рублей у местной пенсионерки. На мошенников, которые обманом заставили женщину снять все накопления, вышли благодаря бдительности водителя.

Кемеровчанин Сергей Бачурин, вынужденный оставить службу в армии из-за ранения, вёз подозрительного пассажира из Кемерова в Тяжинский округ. Мужчина всю дорогу не выпускал из рук пакет и вёл себя нервно. Поняв, что перед ним курьер аферистов, Сергей сообщил об этом коллегам из транспортной полиции. Те немедленно связались с тяжинскими коллегами.

Полицейские выяснили, что жертвой стала 67-летняя местная жительница. Мошенники позвонили ей и представились сотрудниками соцзащиты. Они сообщили, что женщине положена награда за погибшего на специальной военной операции сына. Для получения денег пенсионерку попросили продиктовать паспортные данные. Затем с ней связался "следователь", который убедил её, что накопления нужно срочно передать на "проверку", чтобы их не украли. Женщина сняла в банке деньги и отдала курьеру.

Полицейские задержали 45-летнего жителя Ростовской области. Он пояснил, что считал себя "внештатным агентом спецслужб" и выполнял задание по передаче денег.

– Следователи изъяли у него 3,2 млн рублей, которые он получил в пгт. Тяжинский, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Пенсионерка поблагодарила всех за оперативность. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".