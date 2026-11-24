Никита Джигурда находится в стабильном состоянии: накануне актеру поставили стент. Екатерина Арман в беседе с изданием "Газета.Ru" поделилась, что сердечные проблемы беспокоят артиста уже не первый год.

– На данный момент состояние Никиты Борисовича стабильное. Он действительно перенес обширный инфаркт, ему уже установили стент. К сожалению, это не первый случай, когда у Никиты Борисовича возникают серьезные проблемы с сердцем, – сказала Арман.

Она также отметила, что мужчинам порой очень сложно объяснить, насколько важно регулярно посещать врачей и проходить комплексное обследование организма.

По словам собеседницы СМИ, близкие Джигурды не на шутку испугались за него, но сейчас артист под присмотром медиков.

– Видимо, Вселенная пока не готова отпускать Никиту Борисовича, да и у него самого еще грандиозные планы на эту жизнь! Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей и проходит необходимые обследования. Мы надеемся на его скорейшее выздоровление, – сказала директор.

О том, что Джигурда попал в реанимацию с инфарктом, 23 ноября сообщила супруга шоумена. Ситуацию прокомментировала и подруга актера, балерина Анастасия Волочкова.

По данным Mash, артист почувствовал себя плохо в Екатеринбурге, впервые в жизни сыграв в падел.