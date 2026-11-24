В Кемерове 25 ноября 2026 года сотрудники Госавтоинспекции выйдут на рейд. Они будут искать водителей, которые ездят на машинах со слишком темной тонировкой. Такая тонировка не соответствует требованиям технического регламента.

По итогам подобных рейдов водителям нередко приходится удалять тонировку. Технический регламент запрещает использовать шторки или покрытия, которые ограничивают обзор с места водителя.

В Госавтоинспекции напомнили: если светопропускание стекол не соответствует нормативам, это может привести к опасным ситуациям на дороге – как для самого водителя, так и для других участников движения.