В Кузбассе почти миллион рублей потратят на изготовление протеза нижней конечности. Отделение Социального фонда России по Кемеровской области заключило контракт на сумму 892 417 рублей.

Закупка проводилась на 2027 год. На участие в тендере поступила только одна заявка. Её подал единственный участник, который предложил цену, полностью совпадающую с начальной максимальной ценой контракта – 892 417 рублей.

Комиссия признала заявку соответствующей требованиям. Контракт будет заключён с единственным участником, так как его предложение соответствует условиям.

Протокол подведения итогов был подписан 24 ноября 2026 года. Протез изготовят в пользу конкретного гражданина в рамках программы социального обеспечения. Это обеспечит ему необходимую реабилитацию и улучшит качество жизни.

Это решение вызывает ассоциации с другой недавней закупкой. В августе 2026 года Кузбасс уже привлекал внимание тендером на 982 905 рублей. Тогда закупали искусственные женские груди.