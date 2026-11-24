"Повторно меня пока не допрашивали. На полиграфе проверяли сразу после исчезновения родственников", – рассказал он krsk.aif.ru.

Нового ему сказать нечего, но детали истории его удивляют:

"Вот это ночное видео, которое вдруг всплыло, где отец с мамой едут не на базу после бани, а в другую сторону. Я сначала думал, что это фейк. Но, возможно, они просто случайно туда повернули".

Данил по-прежнему верит, что родители и маленькая сестра живы: ранее он говорил, что семья могла скрыться через Монголию или Казахстан.

"Заблудиться они не могли. Мама моя далеко бы не пошла, тем более если бы испортилась погода", – объяснил он.

Криминалист Михаил Игнатов предполагает, что допросят директора турбазы с сотрудниками и Данила – "им зададут уточняющие вопросы, которые появились у следствия". Сам эксперт считает, что Усольцевы где-то скрываются.

Напомним, Сергей и Ирина, их пятилетняя дочь Арина и собака пропали 28 сентября 2025 года на Кутурчинском Белогорье. Камера у базы "Геосфера" зафиксировала, как их машина поехала в сторону туристических троп; местная жительница видела вышедших из неё людей очень легко одетыми.

Администратор базы рассказывал, что Сергей расспрашивал про скалу Баян и выход к Ивановке. СК отрабатывает версии несчастного случая и криминала, побег за границу исключён; дело возбуждено по статье "Убийство".