Как пояснила специалист в беседе РИАМО, риск обморока становится выше при нехватке жидкости в организме, употреблении спиртного и пониженном давлении. Свою роль могут сыграть и отдельные лекарства, включая мочегонные и средства от повышенного давления. Причем с потерей сознания в туалете могут столкнуться даже молодые люди.

– Нередко перед обмороком появляются дурнота, холодный пот, ощущение жара, потемнение в глазах и внезапная слабость. Но такие предупреждающие симптомы бывают не всегда, – пояснила Уланкина.

Почувствовав, что вот-вот потеряешь сознание, нужно сразу перестать тужиться, добавила врач. Если пространство позволяет, стоит лечь на пол и поднять ноги. В тесном помещении лучше аккуратно сесть на пол и позвать кого-нибудь на помощь.

Пытаться добраться до кровати не стоит: есть риск упасть по дороге. Поддержать давление иногда помогает напряжение мышц ног, ягодиц и живота, но сначала важно устроиться так, чтобы положение было как можно безопаснее, уточнила специалист.

Когда сознание вернулось, не следует тут же подниматься: из-за скачка давления обморок может повториться. Чтобы снизить вероятность таких эпизодов, важно в течение дня пить достаточно жидкости и вставать с постели или со стула без резких движений. При запорах стоит обсудить с врачом изменения в питании и подходящее лечение.