По мосту, который разорвал шугоход накануне в Междуреченске, за миг до крушения промчался автомобиль – момент попал на видеозапись, а ролик разлетелся по соцсетям.

Судя по кадрам, легковушка ехала по понтонной переправе, когда та уже сорвалась с места. И только автомобиль успел до другого берега, как мост окончательно разорвало.

– А если бы не успел, то приплыл бы в Новокузнецк вместе с мостом? – задаётся вопросом очевидец.

Напомним, шугоход разорвал мост в Междуреченском округе утром в понедельник. Транспортное сообщение с посёлками Майзас и Ортон нарушено. Власти заверяют, что в посёлках есть запасы всего необходимого и ФАПы для экстренной медицинской помощи.

В связи с ЧП в округе введён режим повышенной готовности, который позволяет всем задействованным службам оперативно реагировать на возможные изменения ситуации.