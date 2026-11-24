В Новокузнецке отменили закупку оборудования для "умных дорог" почти на 20 миллионов рублей. Мэрия остановила поиск подрядчика, который должен был поставить и настроить сетевое оборудование для интеллектуальной транспортной системы.

Контракт на сумму около 19,4 миллиона рублей планировала заключить Дирекция дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства. Новое оборудование нужно было для управления дорожным движением и автоматизации работы светофоров. Подрядчик должен был не только привезти технику, но и провести все пусконаладочные работы.

Закупка была частью национального проекта "Инфраструктура для жизни" и регионального проекта по развитию дорог. Однако в последний момент процедуру остановили. Победителя не выбрали, и работы так и не начались.

Почему в мэрии передумали – не сообщается. Причину отмены в документах не раскрыли. Впрочем, это не значит, что проект закрыли совсем. Городские власти смогут объявить новый тендер позже, когда исправят документы или найдут деньги. Но пока "умные перекрёстки" Новокузнецка остаются в планах.