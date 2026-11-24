В ближайшие месяцы кузбассовцы, как и остальные жители Земли, смогут увидеть сразу три суперлуния. Откроет эту серию так называемая Бобровая Луна – ее пик придется на вторник, 24 ноября. По информации астрономических сервисов, это будет третье и последнее осеннее полнолуние в Северном полушарии.

Свое название Бобровая Луна получила из-за сезона, когда североамериканские бобры занимаются строительством плотин и готовятся к зиме. Встречаются у этого явления и другие имена – Морозная и Снежная Луна. Согласно данным TimeandDate, точный момент полной фазы наступит 24 ноября в 17:53 по московскому времени.

Лучший момент для наблюдения за полной Луной – ее восход. В России время будет зависеть от региона, но пик фазы придется на 17:53 по Москве. Поскольку Луна будет казаться почти полной в понедельник и среду, любоваться ею можно будет несколько вечеров подряд.

Бобровая Луна станет первой в череде трех суперлуний, которая завершится только в январе 2027 года. Суперлунием астрономы называют полнолуние, случающееся в тот момент, когда Луна находится сравнительно недалеко от Земли. Поскольку орбита спутника не идеально круглая, дистанция между ним и нашей планетой постоянно меняется: в среднем она составляет около 384 472 км. Если полнолуние совпадает с перигеем – ближайшей к Земле точкой орбиты, – Луна кажется немного крупнее и светит ярче.

По данным EarthSky, в ближайшие месяцы ожидаются три таких полнолуния. Первое – 24 ноября 2026 года, расстояние до Земли составит около 360 768 км. Второе – 24 декабря 2026 года, Холодная Луна, которая приблизится на 356 740 км. Третье – 22 января 2027 года, Волчья Луна, на расстоянии примерно 357 644 км.

Ноябрьская суперлуна будет самой далекой из трех. Главным событием станет декабрьское полнолуние. Об этом сообщает канал "Наука".