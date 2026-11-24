Ресторан обязан возместить стоимость украденного пальто, если оно находилось в гардеробе или на специальной вешалке. Об этом РИАМО сообщил адвокат Никос Параскевов. Он сослался на статью 924 Гражданского кодекса РФ.

– Если пальто находилось в гардеробе или на предусмотренной рестораном вешалке для верхней одежды, у посетительницы имеются правовые основания требовать возмещения его стоимости непосредственно от заведения. Ссылка администрации на то, что вещь забрал другой человек, сама по себе не является основанием для отказа, – сказал собеседник СМИ.

Когда заведение несет ответственность

Ресторан обязан компенсировать ущерб, даже если:

хранение одежды было бесплатным;

посетителю не выдали гардеробный номерок;

в зале висит объявление, что администрация не отвечает за оставленные вещи;

пальто забрал другой гость.

Когда получить деньги сложнее

Если посетитель оставил верхнюю одежду за столиком, например на спинке стула, добиться компенсации труднее. В этом случае гостю придется доказать, что заведение приняло на себя обязанность по сохранности вещи.

Ответственность другого посетителя

Если человек забрал чужое пальто умышленно, ему грозит уголовная ответственность за кражу. Если одежду перепутали случайно, оценка действий зависит от того, когда человек заметил ошибку и как поступил после этого.

Что делать пострадавшему