Россиянам рассказали, как отличить волка от собаки и вести себя при встрече с лесным зверем на городских улицах.
В российских регионах участились выходы волков в населенные пункты. Журналист-натуралист Александр Хабургаев в беседе с РИАМО рассказал, как распознать хищника и правильно вести себя при встрече с ним.
Где и почему появляются волки
Популяция волков выросла в Астраханской и Мурманской областях, Мордовии и Башкирии. Хищников также все чаще встречают в Подмосковье, Ленобласти, Екатеринбурге и Тюмени. Звери выходят к людям из-за вырубки лесов и зимней миграции. В городах их привлекают запахи еды и мусорных отходов.
Как отличить волка от собаки
- По следам: у волка пальцы лап расположены иначе, чем у собаки.
- По хвосту: у волка он опущен или прижат к брюху, а у собаки чаще поднят или виляет.
- Опасность гибридов: волкособы внешне почти неотличимы от чистокровных животных, но не боятся людей и ведут себя агрессивнее. Распознать гибрида может только специалист.
Правила поведения при встрече
- Не смотрите в глаза: прямой взгляд хищник воспринимает как вызов.
- Не бегите: убежать от волка невозможно. Он быстрее любой собаки и легко перепрыгивает трехметровый забор.
- Не кричите и не размахивайте руками: это провоцирует нападение.
- Уходите спокойно: не поворачивайтесь спиной, медленно идите мимо и следите за зверем боковым зрением. Сдерживайте страх – хищник чувствует запах адреналина.
Как распознать агрессию
Здоровый дикий волк редко нападает на человека первым. Однако перед атакой он не рычит, не скалится и не щетинится, как собака. Волк смотрит холодным, равнодушным взглядом, а затем делает резкий выпад без каких-либо предупреждающих сигналов.