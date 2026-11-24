В российских регионах участились выходы волков в населенные пункты. Журналист-натуралист Александр Хабургаев в беседе с РИАМО рассказал, как распознать хищника и правильно вести себя при встрече с ним.

Где и почему появляются волки

Популяция волков выросла в Астраханской и Мурманской областях, Мордовии и Башкирии. Хищников также все чаще встречают в Подмосковье, Ленобласти, Екатеринбурге и Тюмени. Звери выходят к людям из-за вырубки лесов и зимней миграции. В городах их привлекают запахи еды и мусорных отходов.

Как отличить волка от собаки

По следам: у волка пальцы лап расположены иначе, чем у собаки.

у волка пальцы лап расположены иначе, чем у собаки. По хвосту: у волка он опущен или прижат к брюху, а у собаки чаще поднят или виляет.

у волка он опущен или прижат к брюху, а у собаки чаще поднят или виляет. Опасность гибридов: волкособы внешне почти неотличимы от чистокровных животных, но не боятся людей и ведут себя агрессивнее. Распознать гибрида может только специалист.

Правила поведения при встрече

Не смотрите в глаза: прямой взгляд хищник воспринимает как вызов.

Не бегите: убежать от волка невозможно. Он быстрее любой собаки и легко перепрыгивает трехметровый забор.

Не кричите и не размахивайте руками: это провоцирует нападение.

Уходите спокойно: не поворачивайтесь спиной, медленно идите мимо и следите за зверем боковым зрением. Сдерживайте страх – хищник чувствует запах адреналина.

Как распознать агрессию

Здоровый дикий волк редко нападает на человека первым. Однако перед атакой он не рычит, не скалится и не щетинится, как собака. Волк смотрит холодным, равнодушным взглядом, а затем делает резкий выпад без каких-либо предупреждающих сигналов.