О самых распространенных ошибках при хранении и разогреве еды редакции VSE42.Ru рассказала Анна Киричек, категорийный менеджер томатного направления "Пиканта". Специалист отметила, что чаще всего люди допускают одну и ту же опасную ошибку – оставляют готовую еду на плите на всю ночь.

– Самая опасная привычка – оставлять готовую еду на плите на всю ночь, – подчеркнула Анна Киричек в беседе с VSE42.Ru.

По ее словам, скоропортящиеся блюда необходимо убирать в холодильник не позднее чем через два часа после приготовления. Большинство готовых блюд хранят в холодильнике не дольше 3–4 дней.



Особенно внимательно эксперт советует обращаться с вареным рисом. При неправильном хранении в нем могут размножаться бактерии, токсины которых не разрушаются даже при повторном нагреве. Поэтому важно не только правильно хранить такие продукты, но и внимательно следить за сроками их годности.

Напомним, ранее шеф-повара рассказали, что россияне чаще всего готовят дома неправильно, а также поделились советами, как это исправить.