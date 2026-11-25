По результатам опроса, за последний год жилье для отдыха самостоятельно искали 44% респондентов. Чаще всего с этой задачей сталкивались люди в возрасте 25–34 лет – 51%, реже всего – старше 65 лет: 29%. Время поиска различается по возрастным группам: респонденты 18–34 лет справляются примерно за 1 час 35 минут, а люди 55–64 лет тратят почти два часа – больше остальных.

Самой трудоемкой частью для 47% опрошенных оказался отбор вариантов по цене, датам и расположению. Еще 28% больше всего времени проводят за чтением отзывов в поисках нужной информации. Люди старше 65 лет чаще других указывали, что дольше всего уточняют детали у хозяина, а молодежь 18–24 лет – проверяет условия оплаты и отмены бронирования.

Сложнее всего путешественникам по отзывам понять, соответствует ли жилье фотографиям и описанию: об этом заявили 38% тех, кто читает отзывы. Молодые люди 18–24 лет чаще других не находят сведения о состоянии и работе заявленных удобств (31%), а респонденты старше 65 лет – информацию о шуме (32%). При этом нужные данные без труда находят 30% путешественников 55–64 лет и лишь 10% молодых людей 18–24 лет.

В рамках опроса также оценивались инструменты фильтрации отзывов, которые доступны в сервисе Авито Путешествия. Их работа построена на технологиях искусственного интеллекта: большие языковые модели автоматически анализируют комментарии гостей и формируют из них структурированные тезисы по категориям – чистота, шум, общение с хозяином, соответствие описанию. По оценкам тех, кто отметил экономию времени, поиск нужной информации сократился в среднем на 19 минут. Полчаса и больше сэкономила четверть респондентов 18–24 лет. Среди людей старше 65 лет такую экономию отметили 17%, еще 15% заявили, что время поиска не изменилось, а 5% – что искать информацию стало дольше.