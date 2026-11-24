В Промышленной директору детского дома "Мечта" продлили срок в СИЗО до конца января. Её обвиняют в том, что она присваивала стимулирующие выплаты своих сотрудников.

По версии следствия, директор начисляла сотрудникам премии и надбавки за работу, которую они на самом деле не выполняли. Затем она забирала эти деньги себе – либо наличными, либо переводами на карту своей дочери.

– Такими действиями бюджету Министерства образования Кузбасса причинён материальный ущерб в размере 100 тысяч рублей, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Женщину арестовали ещё в конце марта. Срок её содержания под стражей уже продлевали несколько раз. Последний раз – до конца ноября.

На суде обвиняемая и её адвокат просили отпустить её под подписку о невыезде или домашний арест. Но суд решил, что она должна остаться в СИЗО ещё на два месяца – до 25 января 2027 года.