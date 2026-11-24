В Новокузнецке бывшего начальника колонии отправили в тюрьму на 4 года за давление на осуждённых. Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего экс-начальника оперативного отдела ФКУ ЛИУ-16.

Следствием и судом установлено, что в июле 2025 года в колонии были выявлены факты причинения телесных повреждений осуждённым. Чтобы скрыть преступления, совершённые так называемым "активом", руководство учреждения решило переложить вину на других заключённых. Обвиняемый, действуя в сговоре с другими сотрудниками, нашёл осуждённого, которого под угрозой насилия заставил дать ложные показания об обстоятельствах случившегося.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Суд признал его виновным в превышении полномочий и давлении на свидетелей. С учётом досудебного соглашения о сотрудничестве ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

– На основании ст. 48 УК РФ его также лишили специального звания "капитан внутренней службы", – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

На момент публикации приговор не вступил в законную силу.