За характером "сыночка-корзиночка" могут скрываться заботливость, ответственность и нежелание рубить с плеча в отношениях, поделился с изданием "Абзац" психолог Евгений Кульгавчук. Правда, по его словам, это работает, если мужчина уже хотя бы отчасти прошел сепарацию с матерью.

Оценивать избранника лишь по тому, как он привязан к маме, было бы не совсем верно, отметил специалист. Пока отделение от нее не завершено, сложностей в паре действительно может оказаться больше. Однако со временем с этим вполне можно разобраться.

– Неочевидные плюсы "сыночек-корзиночек" в том, что они очень заботливы, ответственны, умеют строить близкие отношения, ценят семейные традиции, не склонны к импульсивным уходам. Если сепарация завершилась хотя бы частично, то они становятся надежными партнерами. Если мужчина осознает, что ему трудно отделиться от матери и он готов работать над этим, то прогноз хороший, – объяснил Кульгавчук.

А вот нежелание признавать трудности указывает на созависимость, добавил эксперт.

При этом незавершенная сепарация может подталкивать таких мужей искать утешение у мамы, а не разбираться в разногласиях с партнершей. Договориться о совместном решении без посторонней помощи им бывает труднее, а главным человеком в эмоциональном плане порой остается мать.

Как заключил Кульгавчук, зрелость не мешает любить родителей: взрослый мужчина обсуждает решения с женой, способен отказать тем, кто вмешивается в их жизнь, и не зовет маму рассудить супружеский спор.