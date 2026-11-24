По прогнозу Кемеровского гидрометцентра, 25 ноября в Кемеровской области ожидается дождливая и ветреная погода. Жителей региона и областного центра предупреждают о мокром снеге, туманах и гололедице на дорогах, а также сильных порывах ветра.

В ночь на 25 ноября в Кемеровской области температура составит от – 3 до +2 градусов. Днем воздух прогреется до – 1...+4. Ветер юго-западный: ночью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду с порывами до 15.

В течение суток будет облачно. Ночью пройдут осадки, местами сильные. Днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами возможны гололедные явления и туманы, а днем на дорогах образуется сильная гололедица.

В самом Кемерове ночью температура составит от 0 до – 2 градусов, днем – от 0 до +2. Ветер юго-западный: ночью 7-12 метров в секунду с порывами до 17, днем 4-9 метров в секунду с порывами до 14.

В областном центре также будет облачно. Ночью ожидаются умеренные осадки, днем – небольшие в виде дождя и мокрого снега. Местами возможны гололедные явления, а днем на дорогах сильная гололедица. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Отметим, что дожди прогнозируются не только в Кузбассе. Так, например, похожая погода ожидается и в Новосибирске. Здесь прогнозируется тепло до +5 градусов, дожди и мокрый снег. Об этом пишет Om1 Новосибирск.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик раскрыла, когда в Кемеровскую область наконец придет зимняя погода.