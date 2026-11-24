В Новокузнецке перед судом предстанут бывший чиновник и строитель, похитившие 28 миллионов рублей на ремонте стадиона "Металлург". Прокуратура и Следком Кузбасса утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего экс-председателя Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города и 42-летнего генерального директора строительной компании.

По версии следствия, в период с октября 2020 по июнь 2022 года обвиняемые вступили в преступный сговор. Чиновник организовывал электронные аукционы на право заключения муниципальных контрактов по капитальному ремонту стадиона "Металлург", обеспечивая победу строительной организации своего соучастника. Затем в отчётную документацию вносились заведомо ложные сведения, завышавшие стоимость и объёмы фактически выполненных работ.

– В результате мошеннических действий обвиняемыми из муниципального бюджета было похищено более 28 млн рублей, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Преступление было выявлено в ходе проверки главным контрольным управлением администрации. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных региональным управлением ФСБ России и сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

В ходе предварительного следствия директор коммерческой организации вернул похищенные средства в бюджет. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) направлено в Центральный районный суд Новокузнецка для рассмотрения по существу.