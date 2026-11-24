В беседе с изданием "Абзац" врач-диетолог Марият Мухина отметила, что клетчатка, магний, цинк и полезные жирные кислоты делают кешью хорошим помощником для пищеварения. Как пояснила медик, на 100 граммов орехов приходится около 3,3 грамма клетчатки, которая служит пребиотиком для микробиоты толстого кишечника. Бактерии перерабатывают ее в соединения, помогающие уменьшать системное воспаление и предупреждать запоры.

Магний, по словам диетолога, подстегивает моторику кишечника, цинк участвует в обновлении его слизистой, а олеиновая кислота способствует оттоку желчи. Чтобы минералы усваивались лучше, сырые ядра можно на несколько часов оставить в воде. Соленые орехи и кешью в глазури специалист рекомендует не выбирать.

– Суточная доза для взрослого – 30–50 граммов в день, примерно 15–20 орехов, из-за высокой калорийности и риска аллергии, – сказала врач.

Лучше добавлять кешью к еде, а не перекусывать им на пустой желудок: благодаря белку и жирам желудок опорожняется медленнее, поэтому чувство сытости сохраняется дольше.