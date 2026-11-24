Эксперты рассказали россиянам, как сохранить зимнюю обувь в хорошем состоянии. Поможет коктейль из спирта и шампуня, а также пчелиный воск.
В беседе с NEWS.ru эксперты Роскачества рассказали, как правильно ухаживать за зимней обувью, чтобы защитить ее от влаги, грязи и реагентов.
• Защита от реагентов. Дорожные химикаты – главный враг зимней обуви. Чтобы уберечь натуральную кожу, выбирайте модели на высокой подошве и обходите лужи.
• Первичная защита. Перед первым выходом обработайте верх кожаной обуви водоотталкивающим спреем. Повторяйте процедуру несколько раз за сезон.
• Гладкая кожа. Используйте средства на основе пчелиного воска. Они отталкивают воду, сохраняют эластичность материала, скрывают мелкие царапины и не дают грязи забиваться в поры. Для полировки подойдет щетка из конского волоса.
• Замша и нубук. Регулярно расчесывайте ворс креповой щеткой – это сохранит защитные свойства материала.
• Очистка и питание. Удаляйте грязь влажным ватным тампоном или губкой. После полного высыхания наносите крем, бальзам или лосьон, подходящий к типу кожи.
• Выбор мыла. Гладкую кожу мойте низкощелочным седельным мылом. Туалетное, жидкое, детское и хозяйственное мыло использовать нельзя – они оставляют следы и разводы.
– В качестве домашнего средства подойдет раствор: на 200 мл воды по две чайные ложки детского шампуня и спирта. Он подходит и для ворсовой обуви. Сначала протрите ее сухой салфеткой, чтобы удалить пыль и грязь, а затем почистите подготовленной жидкостью, – посоветовали в Роскачестве.