В беседе с NEWS.ru эксперты Роскачества рассказали, как правильно ухаживать за зимней обувью, чтобы защитить ее от влаги, грязи и реагентов.

• Защита от реагентов. Дорожные химикаты – главный враг зимней обуви. Чтобы уберечь натуральную кожу, выбирайте модели на высокой подошве и обходите лужи.

• Первичная защита. Перед первым выходом обработайте верх кожаной обуви водоотталкивающим спреем. Повторяйте процедуру несколько раз за сезон.

• Гладкая кожа. Используйте средства на основе пчелиного воска. Они отталкивают воду, сохраняют эластичность материала, скрывают мелкие царапины и не дают грязи забиваться в поры. Для полировки подойдет щетка из конского волоса.

• Замша и нубук. Регулярно расчесывайте ворс креповой щеткой – это сохранит защитные свойства материала.

• Очистка и питание. Удаляйте грязь влажным ватным тампоном или губкой. После полного высыхания наносите крем, бальзам или лосьон, подходящий к типу кожи.

• Выбор мыла. Гладкую кожу мойте низкощелочным седельным мылом. Туалетное, жидкое, детское и хозяйственное мыло использовать нельзя – они оставляют следы и разводы.