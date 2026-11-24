Следственный отдел по Василеостровскому району ГСУ СК России по Петербургу организовал доследственную проверку после того, как в одной из квартир под полом нашли останки. Об этом вчера, 23 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Обнаруженные фрагменты направили на судебно-медицинскую экспертизу. Специалистам предстоит установить, кому они принадлежат и как давно лежали в перекрытии дома. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

О жуткой находке в доме на Васильевском острове стало известно после того, как жильцы начали ремонтировать комнату. Вскрыв пол, они наткнулись на крупные фрагменты костей, которые были разбросаны по помещению и засыпаны известью. Самостоятельно определить их происхождение хозяева не смогли и вызвали полицию.

На место прибыли участковый и следователь. Судебно-медицинского эксперта пришлось ждать около пяти часов. После осмотра специалист изъял кости и направил их на исследование, пишет "РосБалт".

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кузбассе пенсионеру грозит срок за опасную находку на чердаке дома.