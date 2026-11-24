В Новокузнецке директор туристического агентства отправится в колонию на 5 лет за мошенничество.

Как сообщает областная прокуратура и полиция Кузбасса,, что в 2023–2024 годах женщина, зная о финансовых проблемах фирмы, продолжала принимать оплату за туры. Она уверяла клиентов, что всё забронировано, и выдавала фальшивые ваучеры на проживание, перелёт и страховку. Полученные деньги директриса тратила на личные нужды: гасила кредиты и частично оплачивала путёвки старым клиентам, чьи средства уже были потрачены. Когда люди начинали требовать исполнения обязательств, она лгала, что тур "сгорел" или счета фирмы арестованы.

Многие клиенты доверяли мошеннице, так как ранее уже покупали у неё туры. Туроператоры, с которыми у неё были договоры, расторгли их из-за её недобросовестности. Всего женщина обманула 47 человек.

– Таким образом, осужденная совершила мошенничество на общую сумму более 10,6 млн рублей, – отметили в прокуратуре Кемеровской области.

Вину в мошенничестве директор не признала и вернула только 300 000 потерпевшим. Однако суд, изучив материалы дела, признал её виновной по 47 эпизодам мошенничества. Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд обязал её возместить ущерб всем потерпевшим.