О том, когда кузбассовцам ждать появления пьяных свиристелей на улицах, журналисту VSE42.Ru рассказал заведующий кафедрой зоологии и экологии КемГУ Николай Скалон. По словам ученого, птицы хмелеют, когда объедаются забродившими ягодами.

– Они появляются, когда ягода на деревьях начинает бродить. В морозы это все замерзает, а вот приходит оттепель и это все начинает бродить. Объевшись таких ягод, птицы хмелеют, – объяснил Николай Скалон.

Эксперт отметил, что ждать таких птиц стоит, ориентируясь на погоду. Обычно это происходит в начале зимы, но если ягоды не сильно съели, появление свиристелей возможно и совсем ранней весной.

По словам Скалона, сейчас погода в Кузбассе очень теплая, поэтому вероятность появления пьяных свиристелей сохраняется и зимой.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик раскрыла, когда в Кемеровскую область наконец придет зимняя погода.