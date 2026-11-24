В аэропорту Сабетта на Ямале полицейские задержали дебошира из Кузбасса. 32-летний вахтовик из Новокузнецка устроил пьяный скандал на рейсе Москва – Сабетта, за что поплатился не только штрафом, но и работой.

Экипаж самолёта сообщил в полицию, что один из пассажиров ведёт себя неадекватно. Сотрудники Салехардского линейного отделения полиции встретили нарушителя прямо у трапа. 32-летний житель Новокузнецка, имеющий явные признаки опьянения, пересел на чужое кресло и крыл матом бортпроводников, которые пытались его успокоить. На замечания экипажа мужчина не реагировал, требуя к себе "особого отношения".

Полицейские задержали буяна и доставили в отделение. Освидетельствование показало 0,46 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

– Во время полета мужчине стало тесно на своем посадочном месте и он решил пересесть, игнорируя замечания экипажа, – отметили в УТ МВД России по Уральскому ФО.

Стоит отметить, что в этом году мужчина уже привлекался за нарушение порядка. На этот раз ему грозит штраф по статьям КоАП РФ за мелкое хулиганство и невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна.

Но главным ударом для дебошира стало решение работодателя. Компания, курирующая вахтовую работу на Ямале, внесла его в "чёрный список". Теперь житель Кемеровской области лишился права работать в этом регионе.