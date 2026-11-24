В селе Силино Кемеровского муниципального округа на продажу выставлен загородный дом. Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте. Цена объекта составляет 73 млн рублей.

Согласно объявлению, дом расположен в 30 км от центра Кемерова. Общая площадь строения составляет 280 кв. м, участка – 30 соток.

В доме есть большая гостиная с камином, современная кухня-столовая с техникой, три просторные спальни, кабинет, два санузла, а также тренажерный зал со СПА-зоной. На участке есть собственная скважина, установлена система солнечных панелей.

На территории также находится двухэтажный гостевой дом площадью 100 кв. м с двумя спальнями, кухней-студией и бильярдным столом. Среди дополнительных удобств – гараж на две машины с автоматическими воротами, винный погреб, теплая беседка с русской печью, зона барбекю, теннисный стол, две теплицы и хозяйственные помещения. Отдельно стоит здание с комнатой для персонала, гаражом для техники и подсобкой.

Участок огорожен 2,5-метровым забором из лиственницы, выполнен ландшафтный дизайн с голубыми елями и кустарниками. Также предусмотрено место для установки бассейна в зоне отдыха.