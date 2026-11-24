Как сообщили в Арбитражном суде Магаданской области, в сентябре 2026 года представители Спецсвязи приняли у АО "ГДК "Берелех" груз с драгоценными и редкоземельными металлами. Его должны были доставить в другие регионы России.

Позднее перевозчик уведомил золотодобывающую компанию, что часть отправления утрачена. Стоимость пропавшего груза предприятие оценило более чем в 591 млн рублей.

До обращения в суд руководство "Берелеха" направило Управлению Спецсвязи претензию с требованием возместить ущерб. Однако договориться сторонам не удалось, и компания решила добиваться компенсации через суд.

Помимо стоимости утраченных металлов, предприятие требует взыскать более 215 тысяч рублей провозной платы и 8,846 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Как пишет "РосБалт", суд принял иск к производству. Предварительное заседание назначено на 16 декабря 2026 года.

Напомним, ранее в Кузбассе засудили бизнесмена, который несколько лет ради добычи золота превращал живописные леса в безжизненную пустошь.