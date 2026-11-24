Жители жилых комплексов "Мечта" и "Открытие" в Казани жалуются на бездомных собак, которые, по их словам, регулярно бросаются на прохожих и домашних питомцев. Горожане утверждают, что не могут добиться отлова животных уже около двух лет.

Очередное обращение жители направили через систему "Народный контроль". Поводом стало нападение на домашнюю собаку возле ЖК "Открытие". По словам заявителей, дворняги обитают на закрытой территории застройщика ТСИ, но регулярно забегают во двор комплекса, ищут еду у мусорных контейнеров и бегают по пустырю.

Горожане попросили городские службы принять меры. Мэрия Казани перенаправила обращение в комитет жилищно-коммунального хозяйства.

Местная жительница рассказала, что две бездомные собаки находятся между ЖК "Мечта" и "Открытие" примерно два года. По её словам, они нападают на людей и их питомцев, причём иногда бросаются со спины, пишет издание "116.ру".

В общем чате жильцы делятся историями нападений. Ещё в 2024 году одна из горожанок сообщала, что дворняги покусали её собаку во время прогулки. Питомцу пришлось зашивать раны. Другая жительница рассказывала, что одна из собак бросилась на неё, ребёнка и домашнего любимца. Семье пришлось искать укрытие между автомобилями.

Как пишет Inkazan.ru, в июле 2026 жительница района ЖК "21 век" сообщала о нападении чипированной бродячей собаки на своего питомца. По ее словам, животное выскочил из кустов, схватило собаку и утащило. У питомца диагностировали перелом таза и глубокие укусы. Несмотря на три недели лечения, обошедшегося примерно в 300 тысяч рублей, спасти собаку не удалось.

Хозяйка утверждала, что обращалась в службу отлова, однако специалисты не смогли найти животное. По словам других жителей, бездомные собаки нападали и на людей: в общем чате публиковали фотографии с повреждениями на ногах и бёдрах.

Последний случай произошёл 22 ноября. Две женщины вышли на прогулку с собаками на поводках. Одна из дворняг заметила их и побежала в сторону хозяек. Женщины успели поднять питомцев на руки, после чего животное отступило. На этот раз обошлось без пострадавших.

Горожане заявляют, что неоднократно обращались в мэрию и службу отлова. Специалисты выезжали на место, но собак не обнаруживали. По утверждению жителей, за это время животные успели не только покусать домашних питомцев, но и повредить имущество.

Напомним, ранее в Кузбассе бездомные псы устроили жуткое нападение.