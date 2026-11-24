Тем, кто невысоко себя ценит, непросто извиняться: даже мелкий промах они воспринимают как болезненный удар по собственному "я". Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала психолог, специалист по ментальному здоровью Юлия Бузынникова.

– Обида возникла, разговор зашел в тупик, а вместо признания неправоты человек шутит, защищается или переводит стрелки. Чем настойчивее вы ждете извинения, тем сильнее он закрывается. Это похоже на равнодушие, но чаще мешают стыд, страх потерять лицо или убеждение, что извиниться – значит, проиграть. Для некоторых признать ошибку – почти то же самое, что признать несостоятельность, – сказала эксперт.

По ее словам, когда самооценка низкая и неустойчивая, любая оплошность бьет по ощущению собственной ценности или авторитету. Человек еще не успел разобраться в случившемся, а уже начинает защищаться.

Еще одна частая трудность, как отметила специалист, – неумение разделять вину и ответственность. Человек опасается, что, извинившись, возьмет на себя всю вину за случившееся и будет вынужден выслушивать упреки. Это может идти еще из детства. Если дома о промахах предпочитали молчать, за ошибки стыдили, а старшие никогда не извинялись, навык спокойно обсуждать такие вещи мог просто не сформироваться. В стрессовый момент защита срабатывает автоматически: реакция "бей или беги" подталкивает к ответному нападению.

Бузынникова добавила, что рядом с таким человеком не стоит пытаться добиться идеального извинения – важнее обозначить произошедшее и то, как оно на вас повлияло. По её словам, нужно назвать конкретный поступок, свои чувства и ожидания на будущее, обсуждая саму ситуацию, а не черты характера собеседника, и не вспоминая прошлые ошибки.

Понять, настроен ли партнер на контакт, можно по его поступкам, подчеркнула психолог. Если он не считается с вашими границами и не прислушивается к сказанному, а общение опять сводится к обесцениванию и оправданиям, разговор стоит закончить.