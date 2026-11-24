По данным регионального Следственного комитета, всё произошло днём 20 ноября на улице Интернациональной в Белебее. 43-летний мужчина пришёл в гости к знакомому. Приятели выпивали. Во время застолья гость заметил в комнате пневматический пистолет, взял его и начал стрелять из окна по людям на улице.

Одной из жертв стал 15-летний подросток, который возвращался домой из магазина. Пули попали ему в подбородок и левое плечо. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Как пишет "Медиакорсеть", очевидцы вызвали полицию. Вскоре стрелка задержали. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили медицинскую и баллистическую экспертизы.

Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ – хулиганство. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

Напомним, ранее в Кемерове вынесли приговор по громкому делу о стрельбе около стриптиз-бара Dolls.