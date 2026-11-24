Администрация Кемерова объявила тендер на содержание городских кладбищ, сказано на сайте госзакупок. Начальная цена контракта – чуть более 4 млн рублей.

За эти деньги победитель торгов должен будет с 1 января по 15 апреля 2027 года следить за кладбищами: не менее пяти раз в месяц убирать снег и мусор с аллей, вручную перекидывать снежный вал.

Работы нужно проводить на всех 20 кладбищах города: на пяти "Центральных", трёх "Кировских", двух "Кедровских", в Мозжухе, Ягуновском, Пионере, Красновке и на прочих.

Заявки на торги принимаются до 30 ноября, а провести аукцион мэрия планирует 2 декабря.