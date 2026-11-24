В животе молодой жительницы Кузбасса послился чужеродный организм. Как рассказал во вторник министр здравоохранения Андрей Тарасов, девушка пошла на стандартное медицинское обследование перед отправкой на вахту. УЗИ выявило нечто подозрительное в печени, но анализы на онкомаркеры ничего не нашли. Врачи провели дополнительное исследование и нашли "чужого".

– Дополнительные обследования подтвердили альвеококкоз – в организме женщины жили и размножались личинки ленточного червя, – сказал министр.

У пациентки развился так называемый паразитарный рак: в печени возник опухолевидный узел, который мог дать метастазы в другие органы, в том числе в мозг.

Сначала девушке провели курс лечения лекарствами. Однако полностью убить паразита медикаменты не могли, требовалась операция, её назначили в Кемерове.

Черви успели захватить всю правую долю печени – 70% от всего органа. Тем не менее врачи Кузбасской областной клинической больницы решились на щадящую операцию: миллиметр за миллиметр отделяли больную ткань от здоровой. В результате большую часть печени получилось спасти.

Девушка уже готовится к выписке.